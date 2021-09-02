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Посол Италии в Токио заявил, что скоро возглавит российское посольство

Анастасия Волоснова

Политика
Посол Италии в Токио заявил, что скоро возглавит российское посольство
Фото: Pixabay

Посол Италии в Токио Джорджио Стараче в ближайшее время возглавит посольство Италии в Москве. Об этом он рассказал в четверг, 2 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В настоящее время послом Италии в Москве является Паскуале Терраччано. Он возглавляет дипмиссию с начала 2018 года. Стараче должен перейти на его место в октябре.

Стараче выразил благодарность Терраччано за возможность выступить на ВЭФ.

— И я постараюсь в своем очень кратком выступлении уложить мое видение — видение посла в Японии и кандидата на пост посла Италии в Москве. Я думаю, что есть целый ряд элементов, которые характеризуют мою будущую миссию, — отметил посол.

По его словам, можно организовать «треугольное» сотрудничество между Италией, Россией и Японией. Стараче уточнил, что в Москве будет поддерживать начатые Терраччано инициативы по продвижению итальянских компаний на российском рынке, пишет РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В августе Паскуале Терраччано заявил, что рассчитывает на скорое одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Также посол упомянул, что без признания Евросоюза Италия не собирается в двустороннем порядке сертифицировать вакцину.

Таковы правила, которым правительство страны следует. Если не возникнет чрезвычайной ситуации. По его словам, таким способом уже воспользовалась Венгрия, но в Италии ситуация находится под контролем — существуют доступные вакцины и нет необходимости для введения чрезвычайного положения.

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