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«Мужской разговор»: Зеленский рассказал, как прошла встреча с Байденом

Анастасия Волоснова

В мире
«Мужской разговор»: Зеленский рассказал, как прошла встреча с Байденом
Фото: president.gov.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом прошла в нормальной, но не всегда «солнечной» атмосфере. Об это рассказал глава Украины журналистам в четверг, 2 сентября.

По его словам, переговоры длились два часа вместо запланированных 45 минут. Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон заинтересованы в конструктивном диалоге.

— В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор, — отметил Зеленский.

Он добавил, что со стороны США не было негатива к украинской стороне, пишет РБК.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

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