Московская служба занятости предлагает москвичам около 400 тысяч рабочих мест

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская служба занятости предлагает жителям города порядка 400 тысяч рабочих мест. Это превышает аналогичный допандемийный показатель в 2,5 раза. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время рынок труды в столице активно развивается. На это указывает растущее число вакансий, а также желание работодателей создавать новые рабочие места. Среди прочего это связано и с тем, что экономика города восстанавливается после пандемии COVID-19.

— Компании и организации активно взаимодействуют с центром занятости в подборе соискателей на вакантные места. Таким образом, сегодня мы имеем более 400 тысяч вакансий, что в 2,5 раза больше, чем до пандемии, — отметила заместитель мэра.

Росту активности на рынке труда способствует деятельность столичного центра занятости, который демонстрирует высокую эффективность в вопросах трудоустройства жителей города.

Лидером по количеству вакансий является сфера оптовой и розничной торговли. В настоящее время москвичи могут выбирать из 81 тысячи предложений о работе. На втором месте — сервисная индустрия, в ней доступно около 65 тысяч вакансий. На третьем — IT-сфера, в которой представлено 56 тысяч предложений.

Воспользоваться услугами центра занятости населения «Моя работа» можно на его портале, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Карьерные эксперты московского центра занятости рассказали, как получить работу, несмотря на отсутствие опыта и юный возраст.