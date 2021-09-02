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Редчайшему дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение

Анастасия Волоснова

Общество
Редчайшему дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Мсоква»

В России почти полностью миновала угроза исчезновения редчайшего дальневосточного леопарда, который является самой редкой в мире кошкой. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в четверг, 2 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В настоящее время более 100 особей редкого животного обитают на юго-западе Приморского края и на территории Китая, граничащей с Россией. Основная популяция живет в национальном парке «Земля леопарда».

— Сейчас больше 100 леопардов, и угроза исчезновения их практически миновала, но просто [требуется] сохранять и немножко увеличить: ученые говорят, идеально 150, — цитирует РИА Новости слова Иванова.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В июле этого года большие панды из вымирающего вида перешли в разряд уязвимых видов животных. Это связано с тем, что популяция панд в дикой природе выросла до 1,8 тысячи особей. На увеличение численности животных повлияло улучшение условий их жизни и усилия властей по сохранению естественной среды обитания панд

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