Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в центре города

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Сыромятнический проезд Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах реконструкции трамвайного тоннеле в Сыромятническом проезде в центре города. Об этом в четверг, 2 сентября, он написал в своем блоге.

Тоннель, о котором идет речь, был построен в XIX веке и считается живописным уголком столицы. В настоящее время на поверхности тоннеля проходит вторая линия Московских центральных диаметров (МЦД-2).

По словам мэра, над тоннелем также будет проходить будущая четвертая линия МЦД. Для того чтобы сократить интервалы движения пригородных поездов, потребуется построить дополнительные пути. Проект будет реализовывать компания РЖД.

Одно из предложенных проектных решений уже было отвергнуто.

— Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок, — написал Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что при реализации проекта будет сохранено уникальное для столицы оригинальное сплетение трамвайных путей тоннеля. Изображения нового проектного решения представлены ниже.

1/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/4 Фото: Сайт Сергея Собянина

— Мы попросили РЖД провести реконструкцию тоннеля максимально бережно. Будем внимательно следить за этим проектом, — заключил мэр.

В среду, 1 сентября, Сергей Собянин рассказал, что Москва гораздо больше других регионов страны перечисляет средства в федеральный бюджет в виде налогов. По его словам, большую часть налоговых средств город перечисляет в госбюджет на развитие других территорий России.

Мэр отметил, что из этих денег перечисляется «60 процентов всех трансфертов всем регионам страны».