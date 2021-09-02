В России хотят запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2023 году

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Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки могут ввести в России через два года. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, на создание мощностей для производства альтернативных товаров потребуются именно два года, пишут «Известия».

В конце августа Министерство природы Российской Федерации направило Министерству промышленности и торговли предложение запретить использовать 28 видов пластиковой продукции. Среди потенциально запрещенных товаров оказались пластиковая посуда и столовые приборы, непрозрачные бутылки и трубочки.

Минприроды планирует вводить соответствующий запрет постепенно. Завершить программу по выводу этих товаров из потребления планируется к 2024 году. Количество перерабатываемой упаковки в России планируется увеличить до 85 процентов к 2030 году.

До этого вице-премьер РФ Абрамченко рассказала, что в России разрабатывают поправки к законодательству, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Поправки, в частности, затронут цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду.