В Кремле вызвала сожаление американо-украинская «дружба против России»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком «минус» была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это тоже может вызывать только сожаление, — пояснил Песков.

По его словам, готовность американской стороны оказать военную помощь Киеву может негативным образом повлиять на конфликт на юго-востоке страны. Он отметил, что в Кремле обратили внимание на данный факт.

Песков также заявил, что РФ «совсем не нравится» потенциальная готовность США приветствовать вступление Украины в НАТО. Он пояснил, что президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москве не нравится, когда военная инфраструктура НАТО приближается к границам России, пишет РИА Новости.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».