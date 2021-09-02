Мишустин заявил, что роботы не смогут заменить людей

Фото: Правительство РФ

Роботы не смогут заменить людей в работе, так как человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 2 сентября.

По его словам, роботы не смогут вытеснить определенные специальности.

— Только человек может собрать настоящую команду и повести ее за собой, сделать так, чтобы его партнеры, коллеги верили в успех общего дела даже в те моменты, когда что-то не получается. Только человек может предложить совершенно новое видение застаревших и уже казавшихся нерешаемыми проблем, — пояснил Мишустин.

В ходе лекции премьер рассказал ребятам о цифровизации, технологической революции, изменениях климата и влиянии этих процессов на рынки труда.

Он также рассказал о подростках, которые уже сейчас меняют мир с помощью современных технологий, пишет РИА Новости.

До этого Мишустин сообщил, что правительство России в рамках поддержки развития креативной индустрии выделит в этом году 11 миллиардов рублей Фонду президентских грантов, а также 3,5 миллиарда рублей — президентскому Фонду культурных инициатив.