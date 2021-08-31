Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии в России

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Правительство России в рамках поддержки развития креативной индустрии выделит в этом году 11 миллиардов рублей Фонду президентских грантов, а также 3,5 миллиарда рублей — президентскому Фонду культурных инициатив. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 31 августа.

— Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий, это перспективное направление. Президент обратил внимание, что оно требует особой поддержки. И правительство сейчас готово помогать, — рассказал чиновник.

Это серьезная помощь, благодаря которой в стране могут появиться новые музыканты, композиторы и актеры, приводит слова Мишустина РИА Новости.

30 августа Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.