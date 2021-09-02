Елена Малышева назвала идеальные продукты для завтрака школьника

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Телеведущая и врач Елена Малышева назвала продукты, которые идеально подойдут для завтрака школьника.

Один из лучших продуктов для утра – яйца.

— Наш мозг получает информацию, которая вовремя и хорошо должна быть усвоена. Чтобы он заработал, действует одна молекула – ацетилхолин, которая нужна для передачи нервного импульса. И яйцо — это чемпион по содержанию его предшественника — холина. Он содержится в желтке, — рассказывает доктор Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!».

Второй продукт, который богат необходимыми для растущего организма веществами, — хлеб.

— Хлеб с грубым волокном. Это продукт, содержащий углеводы и клетчатку. Углевод, который распадается на глюкозу, — это то, что питает наш мозг. Клетчатка, неперевариваемое волокно, помогает нашей микробиоте. Без грубого волокна не будет вырабатываться серотонин. 80 % серотонина вырабатывается в кишечнике, когда микробы поедают грубое волокно, поэтому если вы едите хлеб или овсяную кашу, в этом случае и мозг работает, и радость жизни есть, — рассказывает Малышева.

Третий незаменимый продукт — это шпинат, который как никакой другой продукт богат витамином К, который участвует в свертывании крови и помогает обеспечивать процессы нервной системы.

Запивать все эти продукты можно какао, в котором содержится вещество, которое помогает кровоснабжению мозга и расширяет сосуды.

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