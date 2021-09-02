Пять земельных участков выставят на торги в четырех округах Москвы

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В столице на торги выставят пять земельных участков в четырех административных округах: Западном (ЗАО), Зеленоградском (ЗелАО), Троицком (ТАО) и Новомосковском (НАО). Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Соответствующее решение было принято на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии 27 августа.

В ЗелАО на торги выставят участок под строительство общепита. Его площадь составляет около 0,24 гектара. В этом же округе город продает участок площадью 0,21 гектара под торговый объект.

В ЗАО продается участок площадью 0,1 гектара. Под строительство придорожного сервиса на торги выставлено 0,03 гектара в НАО. Еще один участок площадью 0,16 гектара город предлагает купить потенциальному застройщику в ТАО для возведения объекта торговли.

Пятова также отметила, что все указанные объекты обеспечены подъездными дорогами.

В Московской области за 2021 год реализовали на торгах 996 земельных участков. Их используют под жилищное строительство и ведение личных хозяйств, передает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Общая площадь проданных участков составляет свыше 1690 гектаров. При этом 871 участок взяли в аренду, а 125 приобрели на постоянной основе. Доход органов местного самоуправления от сделок составил 218 миллионов рублей.