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Галерея Шилова пригласила москвичей на празднование Дня города

Ольга Маркова

Развлечения
Галерея Шилова пригласила москвичей на празднование Дня города
Фото: Официальная страница Галереи Александра Шилова

Государственная картинная галерея Народного художника СССР А. М. Шилова 11 и 12 сентября приглашает горожан на праздничные мероприятия, приуроченные к 874-летию Москвы.

В эти дни по традиции художник представит зрителям свои новые работы, которые он передает в дар Отечеству.

В субботу и воскресенье посетители смогут принять участие в экскурсии по выставке «Новые произведения живописи и графики народного художника СССР А. Шилова». Здесь можно увидеть живописные и графические работы мастера, выполненные в разных жанрах и в лучших традициях классического реалистического искусства.

В субботу, 11 сентября, москвичи приглашаются на два концерта. Первый из них — «В ритме города» — продемонстрирует музыкальные композиции, исполненные на ударных инструментах.

На концерте «Легенды большого города» выступят лауреаты международных конкурсов Анастасия Силаева, Максим Захаров, а также ученики и студенты Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. В программе прозвучат песни о городе: «Александра», «Заздравная», «Моя Москва», «Любимые глаза», «Лучший город Земли».

12 сентября посетителей ожидает пешеходная экскурсия «Очарование Москвы», в ходе которой они познакомятся с историей старинных зданий на центральных улицах Москвы и с памятниками архитектуры многих художественных стилей XVII–XX веков.

Завершится праздничная программа лекцией «По старым улочкам Москвы».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте галереи.

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