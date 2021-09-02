Почти 15 социальных объектов построят по программе реновации на востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Богородское Карта всех событий

Кварталы реновации в Богородском районе на востоке Москвы оснастят необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Так, для района Богородское разработаны три проекта планировок территорий, согласно им запланировано строительство детских садов, школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительных комплексов — всего 14 объектов, — отметил Левкин.

По его словам, в микрорайонах 15б-16б появятся школа на 550 мест, детский сад на 175 воспитанников и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Также ФОК, детские сады и школы построят в микрорайонах 4б, 5б, 8б, 19б и 37б.

Возле школ и других социальных объектов будут благоустраивать территорию и проводить ее озеленение, а также улучшать транспортную инфраструктуру.

Левкин напомнил, что весной 2021 года на территории района стартовало заселение дома на Миллионной улице, дом 3, корпус 1. В новый жилой дом будут переселяться жители дома 7 на улице Кузнецовской.

В среду, 1 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала действия программы реновации в столице под заселение переданы 110 новостроек. По его словам, всего по программе реновации в эксплуатацию ввели 140 новых домов. Общая площадь этих объектов достигает почти двух миллионов «квадратов». Из них 110 объектов уже передали под заселение.

31 августа Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты провели порядка 350 проверок в 120 домах, строящихся по программе реновации, с начала 2021 года.