Юристы оценили защищенность и прозрачность онлайн-голосования

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Механизм электронного голосования безопаснее традиционной формы выборов, он станет более популярным в будущем. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

По его словам, электронное голосование более демократично и прозрачно, чем выборы в США, где избиратели голосуют по почте.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов рассказал, что онлайн-голосования имеет более высокую защиту от фальсификаций.

— В рамках специальной рабочей группы Общественной палаты мы несколько лет вели мониторинг самого процесса: как все проходит, какие есть механизмы, страхующие от любого внешнего вмешательства, какая есть техническая специфика, — отметил Кирьянов.

В свою очередь член Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Алена Булгакова подчеркнула, что онлайн-голосование ждет большое будущее. Она уточнила, что его главным преимуществом является предоставление людям удобства, безопасности и возможности «реализовать свою гражданскую позицию без отрыва от личных дел», пишет Газета.ру.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.