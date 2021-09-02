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Офтальмолог назвал способы диагностики глаукомы в домашних условиях

Анна Михалюк

Общество
Офтальмолог назвал способы диагностики глаукомы в домашних условиях
Врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Морозовской детской городской клинической больницы Наталия Корх осматривает глаза пациентки Ангелины Арутюнян / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал о способах диагностики глаукомы дома.

— Внутриглазная жидкость питает роговицу и хрусталик. И количество жидкости, которое попадает внутрь, равно количеству жидкости, которое выделяется из него. По разным причинам количество жидкости, которое попадает внутрь, превышает уровень выделяемого. Таким образом, внутриглазное давление повышается, и образуется глаукома. Перегорают волокна зрительного нерва, и сужаются поля зрения, — объясняет врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Человек постепенно слепнет, и процессы необратимы. Причины развития: наследственность, дальнозоркость, патологии сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, длительное применение стероидных препаратов и повышенное употребление кофеина.

— Риск глаукомы выше у людей, которые злоупотребляют кофеином. 3–4 чашки — уже много, — рассказывает эксперт.

Чтобы диагностировать заболевание в домашних условиях, можно провести простейшие тесты. Дмитрий Дементьев предлагает использовать простую лампочку. Нужно закрыть один глаз, а другим смотреть на лампочку в течение 5–7 секунд:

— Если вокруг лампочки в этот момент у вас появился радужный ореол, возможно, у вас глаукома.

Второй тест: необходимо отвести руку с ручкой в сторону и закрыть один глаз рукой. Ручку необходимо вести медленно на прямой руке к середине.

— Если на 45 градусах вы еще не видите предмет, нужно заподозрить неладное и обратиться к офтальмологу, который проведет не такие примитивные тесты, — объясняет специалист.

Ранее доктор рассказывал, как коронавирус может сказаться на зрении.

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