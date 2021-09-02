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Дом по реновации в Восточном Бирюлеве оформят в графитовых оттенках

Илья Ашуров

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Восточном Бирюлеве оформят в графитовых оттенках
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Восточное возведут жилой дом по программе реновации. Новостройку оформят в графитовых оттенках, проект здания уже одобрила Москомархитектура. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Жилой дом расположится на Загорьевской улице, владение 2/2. Его площадь составит около 10 тысяч «квадратов».

По словам архитектора, оформление жилого дома в темных оттенках — редкое явление для России, в то время как в мире подобный дизайн довольно распространен.

— Жилой комплекс на Загорьевской улице оформят клинкерной плиткой и металлокассетами, которые будут делать облик дома гармоничным, — отметил Кузнецов.

Здание дома будет иметь одну 19-этажную секцию. Первые этажи здания украсят витражами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг, 2 сентября, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что на востоке столицы построят почти 15 социальных объектов по программе реновации.

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