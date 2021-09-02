Общероссийское объединение пассажиров рассказало, как увеличить число рейсов в период отпусков

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Увеличить число рейсов самолетов в отпускной период вполне реально — дефицита самолетов в России нет. При этом стоит увеличивать количество самолетов по тем направлениям, которые будут пользоваться популярностью и сегодня востребованы, но недоступны широкому кругу потребителей из-за цен на билеты. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания механизма выдачи субсидий на авиаперелеты, увеличивать число рейсов в отпускной период. По его словам, самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, а цена должна быть подъемной для них.

По словам Зотова, дефицита самолетов в России нет, поэтому реализовать данное предложение не составит труда. Его нужно обсуждать и дорабатывать вместе с туристическим и общественными организациями.

— Количество бортов можно перенаправить на наиболее загруженные направления с тех направлений, где они менее задействованы. Более того, можно использовать борта большей вместимости, тем самым позволив большему количеству туристов выехать. Также есть необходимое количество воздушных судов у туроператоров, которые могли бы в рамках поддержки чартерных рейсов запустить именно дополнительные суда на те направления, которые популярны и востребованы, — сказал Зотов.

Он подчеркнул, что в данном вопросе не приходится говорить о таких популярных сегодня направлениях, как Крым или Краснодарский край. По мнению эксперта, при увеличении количества рейсов и значительном снижении стоимости перелетов большая популярность будет, например, у Дальнего Востока.

— Более того, уже есть целый комплекс программ, таких как субсидирование билетов и перевозки, семейный тариф. Тем не менее для широкого круга потребителей необходимо запускать более релевантные программы, — рассказал эксперт.

Также он подчеркнул, что субсидирование билетов будет осуществляться за счет государственного бюджета.