Сергей Собянин рассказал о создании зоны отдыха вдоль прудов-регуляторов в Марьине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов в районе Марьино. Соответствующие поручение глава города дал в ходе общения с местными жителями в четверг, 2 сентября.

— Во время посещения района Марьино Сергей Собянин дал поручение провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов, расположенных в этом районе, — говорится в сообщении на сайте мэра.

Речь идет о каскаде из 14 искусственных прудов-регуляторов (водоемов, которые регулируют поверхностный сток и грунтовые воды, что позволяет избежать подтопления близлежащих территории — прим. «ВМ») общей площадью свыше 30 гектаров. Пруды находятся вдоль трех бульваров: Марьинского, Перервинского и Новочеркасского.

С предложением привести Марьинские пруды в порядок выступили жители района. Последний раз водоемы благоустраивали в период активной застройки района.

С учетом предложений и пожеланий жителей власти разработали план благоустройства прудов. С ним можно ознакомится на специальном портале проекта. Завершить егореализацию планируется в 2022-2023 годах.

Также 2 сентября Сергей Собянин заявил, что большую часть работ по модернизации Курьяновских очистных сооружений завершат до конца 2021 года.