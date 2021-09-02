Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции поликлиник в Марьине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции детской городской поликлиники № 148, филиал № 3, в столичном районе Марьино. Глава города отметил, что в настоящее время работа ведется в темпах, которые позволяют сделать реконструкцию за полгода, а не несколько лет.

Сергей Собянин уточнил, что в столице продолжают реализовывать программу по реконструкции поликлиник — в работе одновременно находятся десятки объектов.

—В июне месяце мы зашли на реконструкцию, и в декабре она должна быть закончена. Это полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки и полная замена оборудования. По большому счету это будет новая современная поликлиника, — рассказал мэр о реконструкции в Марьине.

Поликлиника находится в пятиэтажном здании на Новочеркасском бульваре. Специалисты будут обновлять фасад объекта, проводить замену инженерных систем и лифтов. При этом прилегающую к поликлинике территорию благоустроят и озеленят, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Те поликлиники, которые были по текущему году, мы их в конце декабря заканчиваем, и коллегам начинаем передаваться под заселение, в том числе и эту поликлинику, — пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

До этого Сергей Собянин выделил дополнительное финансирование для программы реконструкции поликлиник. Так, Москва дополнительно выделит на программу реконструкции городских поликлиник 7,5 миллиарда рублей.

Москвичи получили уже 23 обновленные поликлиники, еще более 50 реконструируют. По словам мэра, уровень комфорта в них будет несопоставим с предыдущими. Также Собянин отметил важность паллиативной помощи пациентам и ее сложность. Работы по реконструкции центра власти города планируют завершить до конца 2021 года.

Во вторник, 24 августа, в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства сообщили, что в здании бывшей Автоматической телефонной станции в Гагаринском районе Москвы появятся поликлиника, кафе и деловые помещения. В ведомстве отметили, что площадь указанной территории составляет три тысячи квадратных метров.