Углубленная диспансеризация после COVID-19 поможет предупредить опасные заболевания — академик Румянцев

Фото: из личного архива Александра Румянцева

Включение углубленной диспансеризации переболевших ковидом в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи поможет выявить опасные заболевания, которые вызываются постковидным синдромом. Такое мнение дал известный российский врач, член международного комитета по коронавирусной инфекции Александр Румянцев.

— Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе, она приводит и к другим заболеваниям, в частности велик риск возникновения тромботических заболеваний. Не случайно, что осенью 2020 года ВОЗ добавила в классификатор болезней человека постковидный синдром как форму заболевания. Углубленная диспансеризация поможет избежать опасных последствий COVID-19, — подчеркнул Румянцев.

Врач напомнил, что в диспансеризацию для перенесших COVID-19, помимо стандартных исследований крови, добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявлять признаки тромбообразования. Последствия COVID-19 могут наблюдаться на протяжении полугода, а у некоторых пациентов даже дольше. Поэтому так важно пройти углубленную диспансеризацию, отметил Александр Румянцев.

Мэр Москвы Сергей Собянин включил углубленную диспансеризацию переболевших ковидом в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Постановлением мэра на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 из бюджета города будет направлено 850 миллионов рублей. Пройти углубленную диспансеризацию вправе все горожане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. В первый из них входят семь исследований — общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. По результатам обследований для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительные обследования.

В случае выявления хронических неинфекционных заболеваний пациента ставят на диспансерное наблюдение. При наличии медицинских показаний ему назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.