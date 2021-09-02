«Они забирают детей, жен»: афганец рассказал о реальной обстановке в стране

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Афганистан сейчас переживает крайне неспокойные времена. Смена власти в первую очередь привела к тому, что страдает мирное население. О том, что действительно сейчас происходит в стране и чем живет афганский народ, в прямом эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал Федо Мухамед, афганец, который сейчас живет в Глазго, но поддерживает связь с родиной.

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Что реально происходит в Афганистане

— Они (представители «Талибана»* — прим. «ВМ») живут по старым законам. Если у тебя есть дети старше 12–13 лет, они должны идти вместе с ними, а если маленькие, то ты должен дать террористам денег. По их законам люди не могут шутить, смеяться, музыку слушать. Если они это увидят — на расстрел или повесят перед родственниками. Этого произошло много. Они заходят в каждый дом и проверяют, сколько детей, жен, — рассказывает Федо.

Он подчеркивает, что народ живет в страхе, поэтому вынужден делать все, что скажут террористы. По его словам, то, что показывают в афганских СМИ, — неправда.

— Их народ не поддерживает. Народ в страхе. Горбатого могила исправит. У них в крови убивать, уничтожать, а не страну строить и людям помогать, — говорит афганец.

Вместе с тем Федо отмечает, что местные жители рады уходу войск США из страны.

— Весь Афганистан рад, что Америка ушла, потому что они ввели свою систему в Афганистане: они уничтожали нас. Огромное спасибо Советскому Союзу, они нам садики построили, школы, техникумы, институты, мы до сих пор ими пользуемся. Люди благодарны вам. А американцы за 20 лет даже не положили асфальт, чтобы ходить по нему. Они строили только армейские базы. Это все игра, что они показывают, что уходят. Перед тем как уехать, за 2–3 месяца, они передали свое оружие пакистанцам, а те — террористическим группировкам. А раньше у них (террористов — прим. «ВМ») был один калашников и один мопед, — объясняет Федо.

Террористы не готовы идти на диалог, поэтому самостоятельно навести в стране порядок, по мнению афганца, вряд ли получится. Попытки договориться предпринимались и раньше, но успехом они не увенчались.

— Есть шанс благодаря вам, нашим соседям, чтобы вы нас поддерживали. Мы не найдем общий язык с этими террористическими группами. Наши лидеры предлагали, чтобы мы, как в Крыму, сделали выборы, но они не согласны с этим. Они сразу стреляют, — рассказывает афганец.

Сейчас на территории страны проходит штурм Панджшерской долины в неподконтрольной талибам* провинции с двух направлений. За четыре дня погибли 350 боевиков движения «Талибан*».

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.