Фронт сопротивления заявил о гибели 350 талибов* в боях за Панджшер

Фото: public domain

За четыре дня боев за Панджшерскую долину погибли 350 боевиков радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщил Фронт национального сопротивления Афганистана в четверг, 2 сентября.

В настоящее время талибы* пытаются штурмовать долину в неподконтрольной талибам* провинции с двух направлений. Боевики «Талибана»* наступают со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

— Потери талибов за последние четыре дня составили 350 человек убитыми, 287 ранеными, 35 задержаны, — цитирует Интерфакс сообщение фронта.

1 августа сообщалось, что три лидера «Талибана»* заняли ключевые посты в новом правительстве страны. Министром иностранных дел стал глава политического офиса движения, мулла Абдула Гани Барадар.

Сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел, а сын основателя «Талибана»* Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.