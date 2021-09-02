Блинкен объявил о выделении Украине более 45 миллионов долларов помощи

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

США выделяют Украине более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 сентября.

— Соединенные Штаты предоставляют более 45 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины, — рассказал дипломат.

Общий объем гуманитарной помощи, который Вашингтон предоставил Киеву с 2014 финансового года, составил 351 миллион долларов. Новый пакет нацелен на «3,4 миллиона нуждающихся в нем жителей Украины», в том числе перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта в Донбассе, отметил Блинкен в Twitter.

28 августа президент США Джо Байден поручил Блинкену выделить 60 миллионов долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Деньги, как отмечается, будут направлены на оборонные изделия, услуги Минобороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Киеву.

25 августа заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон заявила, что несколько стран создадут специальный фонд для противодействия влиянию России на южные и восточные территории Украины. Среди них — Великобритания, Канада и Швеция.

Фонд «Партнерство за сильную Украину» должен начать работу в декабре 2021 года и намерен привлечь за несколько лет до 35 миллионов фунтов стерлингов.

Тратить деньги учредители фонда намерены на повышение качества коммунальных услуг якобы пострадавших регионов, увеличение доходов домашних хозяйств в них, а также расширение связей между регионами, разделенными конфликтом. Властям регионов будут оказываться технические консультации и выдаваться суммы на грантовую поддержку.