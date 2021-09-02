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Виртуальные лаборатории по биологии появились в библиотеке МЭШ

Анастасия Колоскова

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Виртуальные лаборатории по биологии появились в библиотеке МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Школьники получили возможность изучить основы цитологии в виртуальных лабораториях библиотеки Московской электронной школы (МЭШ). С их помощью ученики узнают о строении, жизнедеятельности и функциях клеток.

Пользователи смогут рассмотреть клетки, используя интерактивный виртуальный микроскоп. После этого им предложат в игровом формате закрепить полученные знания, пройдя тематическую викторину или решив интерактивную задачу.

— Новые виртуальные лаборатории по биологии расширяют учебно-игровой контент библиотеки МЭШ, основанный на интерактивности и 3D-визуализации. Работа с лабораториями может не только помочь ребятам лучше освоить биологию, но и вовлечь их в активное наглядное изучение природных процессов и явлений, — цитирует директора департамента развития и сопровождения МЭШ Центра цифровизации образования Юрия Куприянова официальный сайт мэра Москвы.

Виртуальные лаборатории, посвященные разделу биологии «Цитология», касаются десяти тем, изучаемых в пятом, шестом и восьмом — одиннадцатом классах.

До этого Московская электронная школа (МЭШ) подготовила ряд материалов, посвященных жизни и творчеству русского писателя Михаила Лермонтова, который оставил после себя богатое наследие — 30 поэм и около 400 стихотворений.

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