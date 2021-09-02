Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Завершаются работы по благоустройству бульвара на улице Туристская в Северном Тушине. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Бульвар связывает улицу Героев Панфиловцев и бульвар Яна Райниса, который проходит недалеко от станции метро «Сходненская».

Специалисты привели в порядок две детские площадки, где появились новые качели, домики, игровые комплексы с горками и качалки, а также оборудовали музыкальную площадку с разноцветными барабанами, ксилофоном и другими инструментами для малышей. Кроме того, здесь обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зону тихого отдыха, установили скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников. Территорию дополнительно озеленили, высадив деревья и свыше тысячи кустарников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 сентября анонсировал новые проекты благоустройства, которые будут реализовывать на западе столицы в рамках программы «Мой район».