Вирусолог назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Израиле

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Причиной роста заболеваемости коронавирусом в Израиле является доминирование штамма «дельта». Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в четверг, 2 сентября.

— В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм «дельта», способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали, — объяснил специалист.

Новый штамм также частично преодолевает вакцинную защиты у вакцинированных взрослых, приводит слова Аграновского «Лента.ру».

1 сентября в Израиле зарегистрировали 11 187 новых случаев COVID-19. Это на 1755 больше, чем по состоянию на предыдущий день. Обе дозы вакцины от коронавируса получили на данный момент 5 494 230 израильтян, отмечает Haaretz.

2 сентября врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что шансы на путешествия по Европе выше у тех россиян, которые привиты или ревакцинированы «Спутником V», в случае его одобрения в ЕС и в ВОЗ. А вот граждане, которые получили дозу вакцины «Спутник Лайт», вряд ли смогут отправиться в подобные поездки.

На сегодняшний день пройти ревакцинацию против коронавируса можно несколькими препаратами. Например, «Спутником V», «Спутником Лайт», вакциной «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». При этом ожидается, что ВОЗ в скором времени одобрит «Спутник V», а также Европа откроет двери тем, кто привит и ревакцинирован этим препаратом.