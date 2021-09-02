«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне опасности с 9:00 3 сентября. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

— Погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в столице с 9:00 3 сентября до 7:00 5 сентября, в области — с 9:00 3 сентября до 21:00 4 сентября.

Температура воздуха в Подмосковье в ночь на пятницу опустится до отметки 2–7 градусов выше нуля. При этом в отдельных районах области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

В среду, 1 сентября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что погода в Москве и области резко изменится из-за распространения с севера обширной тропосферной ложбины.

Возврат теплой погоды ожидается в столице в конце первой декады сентября. Прогнозируемая температура воздуха в этот период составит 17–20 градусов.