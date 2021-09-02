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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 3 сентября

Анастасия Колоскова

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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 3 сентября
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В ближайшие сутки в Подмосковье ожидаются первые заморозки. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до отметки 2–7 градусов выше нуля. При этом в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем в Подмосковье потеплеет до 16 градусов выше нуля, однако будет дуть сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

В выходные в регионе прогнозируется дождь. В субботу воздух прогреется до плюс 14, местами будет дуть сильный ветер. В воскресенье ожидается тринадцать градусов, пишет «Подмосковье сегодня».

В среду, 1 сентября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что погода в Москве и области резко изменится из-за распространения с севера обширной тропосферной ложбины.

Возврат теплой погоды ожидается в столице в конце первой декады сентября. Прогнозируемая температура воздуха в этот период составит 17–20 градусов.

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