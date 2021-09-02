«Для проверки знаний»: оговорку Путина о Семилетней войне назвали неслучайной

Фото: Администрация президента РФ

Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока о Семилетней войне может быть неслучайной. Об этом заявила председатель регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) в Коми Ольга Медведева в четверг, 2 сентября.

— Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора, — рассказала она.

Оговорка главы государства может быть неслучайной, а являться педагогическим приемом для проверки знаний участников урока, предположила председатель отделения РДШ. Данный прием оказался результативным и показал, что школьники знают историю России и готовы дискутировать с учителем, приводит слова Медведевой РИА Новости.

2 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова школьника из Воркуты, поправившего Путина, не являются наглостью с его стороны. Учащийся, по словам представителя Кремля, является «молодцом».

Песков напомнил, что президент также часто поправляет своих собеседников, если «видит нестыковки». Пресс-секретарь отметил, что Путин всегда с готовностью слушает корректировки и от специалистов, и от детей.

Во время открытого урока президент назвал проводившуюся императором Петром I войну со Швецией Семилетней. На это один из школьников ответил ему, что речь идет о Северной войне 1700–1721 годов, после чего российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.