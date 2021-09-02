В Кремле не считают «наглостью» слова школьника, который поправил Путина

Фото: Администрация президента РФ

Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина в среду, 1 сентября, не являются наглостью с его стороны. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, школьник, который поправил президента, молодец.

— Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы, — отметил Песков.

Он напомнил, что президент сам предложил провести открытый урок. Кроме того, российский лидер тоже часто поправляет своих собеседников, если «видит нестыковки». Песков отметил, что Путин всегда с готовностью слушает корректировки и от специалистов, и от детей, пишет РИА Новости.

До этого Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

Также президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.