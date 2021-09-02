Сергей Собянин сообщил о создании спортивно-досугового объекта в Люблино

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В столичном районе Люблино на территории бывшего стадиона «Локомотив» появится спортивно-досуговый объект. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Рядом две школы, и насколько я помню, там никаких стадионов у этих школ нет. Надо посмотреть не только стадион, но и прилегающую территорию. Всю территорию посмотреть и создать такой спортивный кластер для школ и для жителей, — рассказал глава города во время встречи с жителями Юго-Восточного административного округа.

По словам мэра, на территории объекта можно создать физкультурно-оздоровительный комплекс или хоккейную площадку. Он заверил, что строительство кластера будет вестись с учетом мнения жителей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также на встрече с жителями ЮВАО Сергей Собянин рассказал о новых рабочих местах, которые будут созданы на территории округа, и о развитии транспортного каркаса в ЮВАО.