Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в России

Фото: Пресс-служба МУФ

Новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», на данный момент не распространяются в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 2 сентября.

— И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет, — рассказала руководитель ведомства.

При этом она уточнила, что в стране превалирует вариант «дельта». Также Попова предупредила об увеличении числа заболеваний осенью из-за возвращения людей из отпусков, начала учебного года, а также общения внутри трудовых коллективов.

Это, по ее словам, обычно наблюдается во второй декаде сентября. COVID-19 сможет обеспечить себе рост за счет того, что является респираторной инфекцией, уточнила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, в России наблюдается «достаточно медленное, плавное» снижение заболеваемости коронавирусом. Оно составляет примерно пять-семь процентов от недели к неделе, рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

31 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новый всплеск коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов.

В их число, по его словам, вошли грипп, COVID-19 и возвращение людей из отпусков. Это способно создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни, добавил врач.

Осенью многое будет зависеть от позиции россиян, уточнил специалист. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и потребуется разворачивание дополнительных коек, заключил Проценко.