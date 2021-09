Группа ABBA выпустит новый альбом после 40-летнего перерыва

Фото: abbasite.com

Шведская группа ABBA выпустит 5 ноября новый альбом Voyage. Пластинка станет первой для коллектива после почти 40-летнего перерыва.

— Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября, — говорится в сообщении.

Первые две песни из альбома доступны уже сейчас — они получили название I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down. Всего альбом будет состоять из десяти композиций.

В честь выхода нового альбома группа устроит концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне. Вместо артистов на сцене будут присутствовать «аватары» участников группы, аккомпанировать им будет живой оркестр из десяти человек, отмечается на специальном сайте в честь альбома.

ABBA существовала в 1972–1982 годах, а затем воссоединилась в 2018-м. Коллективу, в который входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, а также Анни-Фрид Лингстад удалось стать одной из самых успешных групп в истории поп-музыки — его альбомы суммарно разошлись тиражом 350 миллионов копий.

Последний альбом группы под названием The Visitors был выпущен еще в 1981 году.