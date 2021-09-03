Попова заявила, что рост числа заболевших коронавирусом насчитывается в восьми регионах РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

В восьми регионах России наблюдается увеличение количества заболевших COVID-19. В 47 регионах их число идет на спад. Об этом в четверг, 2 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста (заболеваемости коронавирусом - прим. «ВМ») И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз, — сообщила она.

По ее словам, заболеваемость больше всего снижается в регионах с долей вакцинированных людей свыше 60 процентов. Она сравнила их с теми, где количество привившихся составляет меньше половины и меньше 30 процентов. В последнем случае ситуация с заболеваемостью «совсем не хороша».

Попова выделила прямую зависимость между числом привитых и снижением заболеваемости коронавирусом.

— Корреляция есть. Она собственно и была предполагаемая, но сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает. Ну, мне кажется, самое время сделать вывод и не дать ему возможности наступать дальше, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что в РФ есть группа людей, которые принципиально не хотят делать прививку. Из-за этого ведомство сосредоточило большое внимание на информировании населения.

Также Попова рассказала о вакцинации среди педагогов страны.

— У нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений, — сообщила она.

До этого Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в России. Она уточнила, что в стране превалирует вариант «дельта». Также Попова предупредила об увеличении числа заболеваний осенью из-за возвращения людей из отпусков, начала учебного года, а также общения внутри трудовых коллективов.