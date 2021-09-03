Перед Всемирным днем журавля Мосприрода проведет тематические викторины и мастер-классы

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В преддверии Всемирного дня журавля Мосприрода проведет более 30 викторин и и мастер-классов. Все занятия будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— С 6 по 10 сентября на природных территориях и в экоцентрах пройдет более 30 бесплатных экозанятий. Многие из них посвящены экологической дате этой недели: Всемирному дню журавля. <…> Специалисты Мосприроды департамента природопользования и охраны окружающей среды подготовили квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры о журавлях и не только, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что количество мест в группах ограничено. Для участия необходимо предварительно записаться. Расписание всех занятий можно увидеть на сайте департамента.

Недавно сообщалось, что Мосприрода объявила программу на выходные. В субботу, 4 сентября, в экоцентре «Воробьевы горы» пройдет интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту». В игровой форме узнать об интересных фактах о природе столицы можно на викторине «Природа Москвы в экоцентре «Лесная Сказка». Зоолого-ботанический квест «Кто в лесу самый?» состоится в экоцентре «Битцевский лес». Принять участие в тематическом занятии «Насекомые. Знакомые и незнакомые» можно в экоцентре «Конный двор».