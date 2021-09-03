Около пяти тысяч человек в РФ находятся в реанимационных отделениях с коронавирусом

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На данный момент в России в реанимационных отделениях с подтвержденным коронавирусом находятся около пяти тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 сентяюря, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

— На реанимационных койках сейчас находятся чуть более 5 тыс. человек, поэтому здесь необходимо быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призываю всех сделать выбор в пользу вакцинации, — сообщил он ТАСС.

Также Фисенко отметил, что в стране для больных COVID-19 выделены 220 тысяч коек. При этом их число меняется, кесли того требует ситуация. Обычно свободными остаются около 25 процентов. Он сообщил, что при пиковом уровне заболеваемости были задействованы 280 тысяч коек.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в восьми регионах России наблюдается увеличение количества заболевших COVID-19. В 47 регионах их число идет на спад. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз