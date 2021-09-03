Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве и Подмосковье 3 сентября ожидается облачная и спрояснениями погода. В столице температура воздуха будет не выше 15 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

—Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 13-15 градусов выше ноля, по области 12-17 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, — говорится в сообщении.

Отмечается, что погода в этот день резко изменится. В столице ночью температура будет в районе плюс 8-10 градусов, днем — не выше 13-15. Синоптики предупреждают: в такую погоду могут обостриться некоторые болезни у метеозависимых людей, в том числе болезни легких, суставов и прочие.

До этого сообщалось, что в ближайшие сутки в Подмосковье ожидаются первые заморозки. Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до отметки 2–7 градусов выше нуля. При этом в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем в Подмосковье потеплеет до 16 градусов выше нуля, однако будет дуть сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.