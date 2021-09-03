Капитальный ремонт корпуса больницы имени Вересаева начался в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Начались работы по капитальному ремонту восьмого терапевтического корпуса городской клинической больницы имени В.В. Вересаева на Лобненской улице в рамках масштабной модернизации учреждения.

— Сейчас на объекте площадью более 10 тысяч квадратных метров проводятся демонтажные работы. Через месяц мы планируем завершить их и приступить к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений, — рассказал заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай, отметив, что ремонт корпуса завершится в четвертом квартале следующего года.

После капитального обновления семиэтажный терапевтический корпус будет работать совместно со скоропомощным корпусом. Они будут оформлены в одном стиле. В терапевтическом блоке разместятся терапевтические отделения, подразделения регионального сосудистого центра и высокотехнологичные хирургические отделения.

По словам главного врача больницы имени В.В. Вересаева Игоря Парфенова, в корпусе будут лечить пациентов с инсультами, инфарктами, кардиологическим и неврологическим больным.

— Продумана медицинская логистика, выбрана оптимальная маршрутизация пациентов, чтобы лечебно-диагностический процесс образовывал замкнутый цикл, — уточнил он.

Благодаря капитальному ремонту восьмой корпус будет интегрирован в структуру стационара, официальный сайт мэра Москвы.

Также в настоящее время идут работы по капитальному ремонту десяти городских поликлиник на юго-востоке Москвы. В рамках капремонта поликлиники получают дополнительные энергомощности для подключения современного оборудования. Все объекты модернизируют по новому московскому стандарту.