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Капитальный ремонт корпуса больницы имени Вересаева начался в Москве

Анастасия Колоскова

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Капитальный ремонт корпуса больницы имени Вересаева начался в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Начались работы по капитальному ремонту восьмого терапевтического корпуса городской клинической больницы имени В.В. Вересаева на Лобненской улице в рамках масштабной модернизации учреждения.

— Сейчас на объекте площадью более 10 тысяч квадратных метров проводятся демонтажные работы. Через месяц мы планируем завершить их и приступить к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений, — рассказал заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай, отметив, что ремонт корпуса завершится в четвертом квартале следующего года.

После капитального обновления семиэтажный терапевтический корпус будет работать совместно со скоропомощным корпусом. Они будут оформлены в одном стиле. В терапевтическом блоке разместятся терапевтические отделения, подразделения регионального сосудистого центра и высокотехнологичные хирургические отделения.

По словам главного врача больницы имени В.В. Вересаева Игоря Парфенова, в корпусе будут лечить пациентов с инсультами, инфарктами, кардиологическим и неврологическим больным.

— Продумана медицинская логистика, выбрана оптимальная маршрутизация пациентов, чтобы лечебно-диагностический процесс образовывал замкнутый цикл, — уточнил он.

Благодаря капитальному ремонту восьмой корпус будет интегрирован в структуру стационара, официальный сайт мэра Москвы.

Также в настоящее время идут работы по капитальному ремонту десяти городских поликлиник на юго-востоке Москвы. В рамках капремонта поликлиники получают дополнительные энергомощности для подключения современного оборудования. Все объекты модернизируют по новому московскому стандарту.

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