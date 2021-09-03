«Этот день знаковый»: Шуфутинский рассказал, сколько интервью дает каждый год 3 сентября

Фото: Антон Вылегжанин / «Москва 24»

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский признался, что ежегодно 3 сентября дает несколько десятков интервью по поводу песни о перевернутом календаре.

— В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте, — приводятся слова исполнителя в Telegram-канале «РИА Новости».

До этого он сообщал, что не устал от своей песни «3 сентября» и ему нравится, как люди до сих пор относятся к ней.

Впервые композицию Михаил Шуфутинский исполнил в 1993 году — и она стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. И каждый год люди вспоминают эту композицию, когда наступает третий день осени.

Ранее Шуфутинский рассказал, как написал песню про 3 сентября. В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что песня не автобиографична, но эта композиция с отличными стихами, музыкой и исполнением.

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. Окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения». В 2013 году получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Лауреат премий «Шансон года».