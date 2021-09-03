Москва поможет бизнесу компенсировать затраты на развитие деятельности

Фото: Pexels

Городские власти возместят высокотехнологичным компаниям затраты на развитие деятельности, в которые входят выплаты процентов по кредитам, лизинг и приобретение оборудования. Предприятия малого и среднего бизнеса на эти расходы могут получить до 10 миллионов рублей.

— Субсидия предназначена для резидентов технопарков и особой экономической зоны, участников Московского инновационного кластера и арендаторов технопарков в сфере креативных индустрий и производства. С ее помощью предприниматели могут возместить до 35 процентов затрат на покупку оборудования и до 11,5 процента годовых на выплаты по кредитам. В этом году объем поддержки уже составил 124 миллиона рублей, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития МосквыАлексей Фурсин.

Так, например, поддержку от города получит производитель шоколада из Московского инновационного кластера (МИК). В этом году ему компенсировали выплаты процентов по кредиту в размере более пяти миллионов рублей. В прошлом году организация в качестве меры поддержки на компенсацию затрат на лизинговое оборудование получила более восьми миллионов рублей и два миллиона рублей — на уплату процентов по кредиту на развитие бизнеса. Средства поддержки помогли компании покрыть связанные с пандемией убытки.

В текущем году уже прошли два отбора на получение субсидии на развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще один отбор состоится до конца года, пишет официальный сайт мэра Москвы.