Выставка «Удивительное путешествие озорника» откроется в Музее Вадима Сидура

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Музей Вадима Сидура и Московский музей современного искусства представляют выставку художницы Анны Титовой «Удивительное путешествие озорника». В своих работах автор переосмысляет обновленную экспозицию Музея Вадима Сидура.

Выставка разделена на несколько частей. В первой посетители увидят результаты работы с личным архивом Вадима Сидура. Во второй части разместились экспонаты, созданные с MamasUp и «Перово Архитектурное».

Гостям музеи представят инсталляции, скульптуры и анимации. Эмблемой проекта стал анимированный мальчик Гопи — персонаж, придуманный Сидуром для иллюстраций к сказке индийского писателя Васамурти «Удивительное путешествие озорника». Произведение повествует о том, как один озорник, уменьшившись до размера муравья, провел день в мире насекомых и научился состраданию, отваге и заботе о ближних.

Выставка открыта с 7 сентября по 27 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

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