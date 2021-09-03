В России вакцинировали от коронавируса 38 миллионов человек

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Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России вакцинированы 38 миллионов человек. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Сегодня количество вакцинированных людей в России — взрослых, детей мы не вакцинируем — 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона — это полностью привитых, — заявила вице-премьер на II марафоне «Новое знание», передает РИА Новости.

Голикова подчеркнула, что для возвращения к спокойной жизни необходимо иметь 80 процентов привитых. Она добавила, что это большая цифра — чуть более 90 миллионов человек.

В пятницу, 3 сентября, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко призвал россиян пройти вакцинацию из-за традиционного роста инфекционных заболеваний в осенний период. По его словам, для осени характерен подъем инфекционных болезней, в том числе гриппа. К этому стоит добавить и новую напасть в виде нового «дельта»-штамма коронавируса.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».