Полиция отыскала водителя, разъезжавшего по тротуару в центре Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Полиция нашла водителя Mercedes, разъезжавшего по тротуару в центре Москвы. В отношении него сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила пресс-служба ГИБДД по Москве.

— В отношении 24-летнего водителя составлен ряд административных материалов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что протоколы составлены по двум административным статьям — «Движение по тротуарам в нарушение Правил дорожного движения» и «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В четверг, 2 сентября, автомобиль Mercedes выехал на пешеходную зону на Большой Дорогомиловской улице, а затем продолжил движение по ней.

21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задел билборд, а после врезался в ограждение подземного перехода.

По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. Движение по внешней стороне Садового кольца на период устранения инцидента было временно затруднено. Происшествие, как отмечается, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.