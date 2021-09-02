Водитель Lexus сбил мальчика на самокате на Комсомольском проспекте

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 43с1 Карта всех событий

Двенадцатилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 2 сентября.

— На Комсомольском проспекте у дома 43 водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребенка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, отмечается в Telegram-канале ведомства.

1 сентября сообщалось, что десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП на юго-западе города. Водитель ВАЗ 2114 совершил наезд на ребенка, которая переезжала на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, а также ушибленная рана теменной области.

В тот же день десятилетнего ребенка доставили в больницу после наезда автомобиля на пешеходном переходе на востоке Москвы. Инцидент произошел на Салтыковской улице в районе дома 37.

Мальчик в момент аварии ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.