Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет пять домов по реновации в поселении Мосрентген

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, квартал № 24 Карта всех событий

Столичное Управление Росреестра поставило на кадастровый учет пять жилых корпусов общей площадью 79,7 тысячи квадратных метров, построенных по программе реновации в квартале 24 поселения Мосрентген. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комплекс включает два двухсекционных дома (корпуса № 1 и № 4), два трехсекционных (корпуса № 3 и № 5) и один четырехсекционный (корпус № 2). В общей сложности в них разместились 848 квартир, среди которых 220 — однокомнатных, 478 — двухкомнатных, 138 — трехкомнатных, 10 — четырехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

Первые нежилые этажи зданий предусмотрены под объекты инфраструктуры и технические помещения. Все подъезды комплекса имеют сквозной проход, обеспечивающий вход в дом как со стороны двора, так и с улицы. На фасадах корпусов установлены корзины для кондиционеров, а балконы в квартирах остеклены. Переселение жильцов в эти дома начнется уже в текущем году.

— Реновация все активнее выходит за пределы «старой» Москвы и распространяется на новые городские территории. Так, нами внесены в реестр недвижимости сведения о постановке на кадастровый учет пяти новостроек в 24-м квартале Мосрентгена, а в корпусе № 1 уже зарегистрировано право города на первую квартиру. Всего за время реализации программы в Новой Москве оформлено семь домов по реновации общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров — в прошлом году нами поставлено на учет два дома в поселении Михайлово-Ярцевское, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.