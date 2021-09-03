«Мои Документы» рассказали, когда пройдет торжественное вручение первых паспортов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичи, достигшие 14-летнего возраста, могут воспользоваться новым сервисом, который предоставляет «Мои Документы», и получить первый паспорт в торжественной обстановке в центрах госуслуг. В ведомстве рассказали, как воспользоваться услугой и на какие даты в октябре и ноябре можно записаться.

Получить свой самый важный документ в окружении родных и близких можно во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ.

— Каждого участника торжественной церемонии поздравят представители отделов по вопросам миграции и центров «Мои Документы». После получения паспорта гостей церемонии ждет интересная неофициальная часть программы: знакомство с экспозицией выставки «Москва — с заботой об истории» во флагманах, а во Дворце госуслуг — экскурсия по первому в России музейно-выставочному комплексу истории государственной службы, — говорится в сообщении пресс-службы «Моих документов».

Расписание мероприятий на октябрь и ноябрь 2021 года:

8 октября — флагманские офисы ЮАО и ЮЗАО;

15 октября — флагманские офисы ЮВАО и САО;

22 октября — флагманские офисы ЦАО и ВАО;

29 октября — Дворец госуслуг;

12 ноября — флагманские офисы ЮАО и ЮЗАО;

19 ноября — флагманские офисы ЮВАО и САО;

26 ноября — флагманские офисы ЦАО, ВАО и Дворец госуслуг на ВДНХ.

Для получения первого паспорта в торжественной обстановке заявителю нужно оформить предзапись на портале mos.ru, которая открывается за 30 дней до мероприятия, выбрав место и дату. За 12 дней до даты вручения следует подать документы в выбранный офисе госуслуг. В день торжественного вручения нужно прибыть в центр не позднее, чем за 40 минут до начала мероприятия. В случае неявки за 5 минут до начала церемонии запись аннулируется, и забрать документ можно будет в Отделе по вопросам миграции того района, где подавались документы.