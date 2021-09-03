Юрист предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале многоквартирного дома

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За хранение законсервированных продуктов в подвале многоквартирного жилого дома положен штраф до трех тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Специалист напомнил о вступившем в начале этого года законе о пожарной безопасности, который запрещает хранить в цокольных помещениях многоквартирных домов вещи.

— Размещение абсолютно любых предметов в местах общего пользования, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, — сказал Паюшин.

Также юрист отметил, что на приобретенные жильцами кладовые это правило не распространяется. По его словам, такие кладовые нередко продаются в многоквартирных домах отдельно — в качестве помещений для хранения, сообщает RT.

1 сентября в столичном департаменте инновационных технологий рассказали, как сэкономить на оплате штрафов и городских услуг. Среди прочего экономить на оплате штрафов и городских услуг можно с использованием карты «Мир», так как с нее средства списываются без комиссии.