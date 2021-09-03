Владимир Путин выразил надежду на улучшение отношений с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю ситуацию в отношениях с Украиной ненормальной и выразил надежду на ее скорое улучшение. Соответствующее заявление глава государства сделал во время очередной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

По его словам, ситуация, в которой находятся отношения между Россией и Украиной, является неестественной и ненормальной.

— И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной, — сказал президент.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности присутствия украинского президента на ВЭФ, Путин заявил, что надеется: такой день когда-нибудь наступит, передает РИА Новости.

Также 3 сентября Путин на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

При этом, по словам президента, Москва до сих пор не получила гарантий от Токио о том, что американские военные силы не будут размещены рядом с границами России. Владимир Путин пояснил, что при разговорах о мирном договоре необходимо обеспечить мирное будущее. Это значит, что не должно быть никаких неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи российских границ, отметил президент.