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Московские врачи вылечили еще 1 556 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 1 556 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Еще 1 556 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число москвичей, победивших заболевание, увеличилось до 1 451 886.

За последние сутки в столице выявили 1 633 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа госпитализировали 489 пациентов, 50 человек скончались от последствий COVID-19. По состоянию на 2 сентября на ИВЛ находятся 288 человек.

Московские врачи вылечили еще 1 556 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

В пятницу, 3 сентября, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко призвал россиян пройти вакцинацию из-за традиционного роста инфекционных заболеваний в осенний период. По его словам, для осени характерен подъем инфекционных болезней, в том числе гриппа. К этому стоит добавить и новую напасть в виде нового «дельта»-штамма коронавируса.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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