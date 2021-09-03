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ГИБДД выявила более 900 «автомобилей-призраков» с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
ГИБДД выявила более 900 «автомобилей-призраков» с начала года
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Сотрудниками столичной ГИБДД задержано 952 транспортных средства с начала года, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила пресс-служба ГИБДД по Москве.

— Водители данных автомобилей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГИБДД напомнили, что после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство.

В ведомстве отметили, что для регистрации такого транспортного средства необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит машину на учет.

В конце августа в столице мужчина напал на инспекторов ДПС при проверке документов, после чего был задержан.

В отношении задержанного составлены протоколы по административным статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

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